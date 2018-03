Record e SporTV transmitem a Série B A Rede Globo finalmente adquiriu os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. A emissora deve pagar R$ 7 milhões à FBA (Futebol Brasil Associados), entidade que representa os interesses dos clubes que disputam a competição ? com exceção de Palmeiras, Portuguesa, Sport e Botafogo-RJ, que fazem parte do Clube dos 13. O primeiro jogo a ser transmitido deverá ser Caxias e Palmeiras, dia 24, em Caxias. ?Na primeira fase, a Globo vai ceder os direitos à TV Record. Só deverá exibir jogos a partir da segunda fase?, diz Peter Silva, presidente da FBA. Pelo canal fechado, os jogos passarão no SporTV. Segundo o presidente da FBA, as partidas em tevê aberta serão mostradas sempre aos sábados à noite. Palmeiras e Botafogo-RJ terão prioridade na escolha dos confrontos. As duas equipes, além de Sport e Santa Cruz, ainda negociam um contrato à parte com o SporTV, que possa garantir um maior rendimento por meio do sistema pay-per-view. A Record também vai exibir em videotape as partidas que o Palmeiras disputar no Parque Antártica. Nos próximos dias, a FBA deve anunciar também que a Varig e a Petrobrás se responsabilizarão pelas passagens aéreas.