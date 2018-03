Record investe na transmissão da Série B Luciano do Valle, ex-Bandeirantes, é o novo contratado da Rede Record, que a partir deste sábado passa a transmitir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro em forma de compacto, às 21h30. O locutor dará uma entrevista coletiva na segunda-feira, em São Paulo, para anunciar seus novos projetos. A Série B pode até ser o fim do mundo para os orgulhosos torcedores palmeirenses, mas para os locutores de rádio é apenas uma divisão que dá oportunidade ao rebaixado de voltar mais forte à primeira divisão. "Tanto faz se é Série A, Série B ou seleção, a vontade de narrar o jogo é a mesma. A motivação não muda", garante Dirceu Maravilha, da Rádio Bandeirantes. Pelo fato de a televisão aberta não estar transmitindo os jogos da segunda divisão, as emissoras de rádio estão comemorando as boas audiências. "Ela tem crescido bastante. O rádio continua sendo o companheiro mais fiel do torcedor, que pode levá-lo a qualquer lugar. E o rádio está se recuperando", analisa Fiori Giglioti, diretor e titular de esportes da Rádio Record. "Embora o Palmeiras esteja na ?segundona?, as pessoas continuam interessadas em saber como ele está, por isso a audiência é alta", explica Oscar Ulisses, da Rádio Globo/CBN. Mas, segundo ele, se o jogo não for interessante para o ouvinte, a motivação para narrar um jogo da Série B diminui. "Não dá para dizer que é a mesma coisa que a Série A." Para Giglioti, não há jogo ruim. "Se o jogo está ruim, faço ficar bom. Já narrei todas as divisões e sempre atuo com alma, coração e competência."