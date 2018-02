Recorde de 204 países disputam Eliminatórias para Copa 2010 Um total de 204 seleções irão disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, anunciou nesta sexta-feira a Fifa em comunicado. O número supera o recorde anterior de 199 países, que tentaram uma vaga no Mundial de 2002. Apenas Butão, Brunei, Laos e Filipinas não estarão nas Eliminatórias para a Copa da África do Sul, que como sede já tem vaga assegurada. O número de países inclui Montenegro, que tornou-se o 53.º membro da Uefa em janeiro e deve ser admitido como 208.º membro da Fifa durante o Congresso da entidade, em Zurique, no mês de maio. As Eliminatórias começam em agosto de 2007, na Oceania, que utilizará os Jogos do Pacífico Sul como rodada preliminar de sua eliminatória regional. Dentre as 31 vagas em disputa para o Mundial, que começa em 11 de junho de 2010 e tem sua final marcada para 11 de julho, 13 delas irão para a Europa e cinco para os africanos. Jogos de repescagem determinarão o número exato de representantes da Ásia (3 ou 4), Concacaf (3 ou 4), América do Sul (4 ou 5) e Oceania (nenhuma ou uma). Ásia e Oceania disputarão uma vaga na repescagem, enquanto Concacaf e América do Sul lutarão por outra.