Recorde na venda de ingressos na Alemanha Os torcedores dos clubes da Alemanha já compraram 332.650 carnês de ingressos do campeonato nacional, com início previsto para 2 de agosto. É um novo recorde na venda antecipada de bilhetes. Dirigentes dos clubes comemoram o número, que garante um público de, no mínimo, 5,65 milhões pessoas na temporada. O maior índice de vendas antecipada foi registrado havia três anos, quando foram comercializados 330 mil carnês de ingressos. O Borussia Dortmund, dos brasileiros Amoroso e Ewerthon, lidera o ranking de vendas com 49 mil carnês. Em segundo, aparecem O Schalke 04 e Bayern Munique, com 42 mil cada um.