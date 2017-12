Recordista, Elber causa polêmica Elber tinha tudo para ser brindado com uma grande festa sábado, após a vitória por Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o Colônia. Com os dois gols que fez no segundo tempo da partida, o atacante tornou-se o maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga, criada em 1963 e que organiza o Campeonato Alemão. Atingiu a marca de 108 gols, superando o suíço Chapuisat, autor de 106 gols pelo Bayer Uerdigen e pelo Borussia Dortmund. Mas uma declaração feita após a partida teve como conseqüência uma chuva de críticas ao brasileiro. Ele simplesmente admitiu que "não estava jogando com muita vontade??, durante a etapa inicial. No Bayern desde 1997, o atacante brasileiro se explicou: foi a maneira que encontrou para mostrar o descontentamento com a política do técnico Ottmar Hitzfeld, de promover rodízio de jogadores na equipe, que disputa simultaneamente o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões da Europa. Por isso, Elber começou no banco um jogo com o Manchester United. Não gostou e, seis dias mais tarde, conforme confessou, simulou uma contusão para não enfrentar o Nantes francês, também pela competição européia. A sinceridade de Elber provocou reações iradas. O presidente do Bayern, Franz Beckenbauer, era o mais irritado. "Essa maneira arrogante não me agrada. São profissionais muito bem pagos e devem correr??, disse o dirigente, com a autoridade de quem, em campo, também se destacou pela raça. Hitzfeld foi menos duro, mas igualmente contundente. Após dizer que não pedirá para que Elber seja multado, avisou: "Um jogador deve aceitar as decisões do treinador. É uma péssima atitude dizer simplesmente que não está com vontade (de jogar)??. No atual campeonato, Elber é vice-artilheiro. Marcou 14 gols, como Ballack, do Bayer Leverkusen. O artilheiro é o também brasileiro Amoroso, do Borussia Dortmund, com 15. O líder do Alemão é o Bayer Leverkusen, com 59 pontos, um a mais que o Dortmund, que fez 3 a 0 no Energie Cottbus neste domingo - o brasileiro Ewerthon fez um dos gols. O Bayern de Munique (54) divide a terceira posição com o Sckalke.