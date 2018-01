Recreativo Huelva derrota o Osasuna Com gols de Benitez e Raúl Molina, o Recreativo Huelva derrotou, nesta quinta-feira, por 2 a 0, o Osasuna, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei da Espanha. As equipes voltam a se enfrentar dia 5 de março. O Recreativo pode até perder por um gol de diferença para chegar à decisão. Na outra semifinal, quarta-feira, o Mallorca venceu o primeiro duelo com o Deportivo La Coruña por 3 a 2.