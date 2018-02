Recreativo Huelva faz final inédita O Recreativo Huelva é a grande surpresa na final da Copa do Rei da Espanha, contra o Mallorca. A equipe mais antiga do futebol espanhol, com 113 anos, se classificou à decisão pela primeira vez em sua história graças ao empate desta quarta-feira contra o Osasuna, por 2 a 2, na casa do adversário. No jogo de ida pela semifinal, o Huelva, lanterna no Campeonato Espanhol, havia vencido por 2 a 0. A equipe começou mal a partida desta quarta-feira, no estádio El Saldar. O primeiro tempo terminou com o resultado parcial de 2 a 0 para o Osasuna, gols do australiano John Aloisi, aos 23, e do marroquino Mohammed El Yaagoubi, aos 42. Depois do intervalo, no entanto, o Huelva veio disposto a reverter a má fase. E deu certo. Mal a bola começou a rolar na segunda etapa e o time diminuiu a diferença no placar, marcando com Xisco, aos 2 minutos. Três minutos depois, Benítez igualou para o Recreativo Huelva. No outro jogo da semifinal, nesta quarta-feira à tarde, que começou com atraso por causa de problemas na iluminação do estádio Son Moix, o Mallorca garantiu, em casa, a segunda vaga na decisão. Depois de vencer o primeiro jogo contra o La Coruña por 3 a 2, o time de Mallorca se qualificou após o empate, 1 a 1. A partida Huelva e Mallorca é inédita na história da Copa do Rei da Espanha.