Recuperação de Elano traz alívio a Leão Com a desvantagem de dois gols para a final da Libertadores, o técnico Leão começa na segunda-feira a montar uma equipe ofensiva capaz de furar o bloqueio que o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, certamente vai armar para ficar com o título latino-americano. Antes, ele espera uma vitória sobre o Bahia na tarde deste sábado e que os jogadores aproveitem o domingo para um bom descanso, já que a concentração desta vez começará mais cedo: logo depois do treino de segunda-feira, os atletas irão para o hotel. O alívio de Leão é que poderá contar com o meia Elano, que será mais observado na segunda, quando faz o seu primeiro coletivo depois da contusão em seu joelho direito. Nesta sexta-feira, ele correu em volta do campo e demonstrou a certeza de que mais uma vez poderá ajudar o Santos num momento de necessidade. É que o lateral-direito Reginaldo Araújo irá cumprir suspensão automática no jogo contra de quarta-feira e Elano é uma opção para a lateral, embora o treinador prefira vê-lo jogando na meia, sua posição de origem. Como o Santos terá de ser o mais ofensivo possível, é bem provável que Leão aproveite Elano na lateral. Com isso, mexerá pouco no time, mantendo Fabiano - que tem sido elogiado pelo treinador - na meia e Ricardo Oliveira no comando do ataque. No mais, irá aproveitar o tempo que resta para o jogo decisivo para manter alto o otimismo do grupo quanto a conquista da Libertadores, mesmo diante dificuldade em vencer o Boca por uma diferença de mais de dois gols. CONCENTRAÇÃO - Para Leão, ainda não chegou a hora de pensar no Boca Juniors. Ele costuma tratar de um problema de cada vez e até hoje à tarde a sua preocupação é só quanto ao Bahia. A partir de segunda-feira, porém, quer atenção máxima para o jogo decisivo da Libertadores. Por conta disso, programou dois treinos para segunda, sendo que no final da tarde os jogadores entram em regime de concentração. Na tarde de terça-feira, treinam novamente e logo depois seguem para a Capital. A partir daí, os jogadores perderão o contato com a imprensa, passando a viver somente a expectativa do jogo que pode mudar suas vidas. Os ingressos para a partida final da Libertadores da América começam a ser vendidos na segunda-feira e os preços variam entre R$ 10,00 e R$ 35,00. O Santos reservou 3.680 ingressos para os torcedores argentinos, que serão comercializados pelo Boca Juniors, clube que costuma contemplar apenas seus associados com as entradas.