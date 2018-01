Recuperação de Gil anima médicos O Departamento Médico do Corinthians deve ter o atacante Gil recuperado antes do previsto. Terça-feira, quando o jogador foi desligado da delegação que foi ao Uruguai, em razão de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, a previsão dos médicos para o seu retorno era de três a quatro semanas. Nesta quarta-feira, porém, o atacante apareceu no Parque São Jorge sem dores, o que deixou os médicos otimistas. "O Gil teve uma evolução muito boa. Tanto assim que ele nem vai mais precisar tomar antiinflamatórios", disse o médico e fisiologista Renato Lotufo. O tratamento recomendado ao jogador é à base de gelo e repouso. "Neste momento o repouso é muito importante. Depois ele vai começar a fazer exercícios na bicicleta ergométrica", informou Lotufo. Segunda-feira, Gilmar Rinaldi, procurador de Gil, terá uma reunião com o vice-presidente de Futebol Antônio Roque Citadini. Em pauta está a discussão sobre um aumento salarial para o jogador, que ganha R$ 30 mil mensais. Outro atacante do time que está sob cuidados médicos é Lucas. Ele sofreu fratura do quinto metatarso do pé esquerdo. "Nesta quarta-feira, o Lucas foi submetido a um raio-X de controle. Também no caso dele a evolução foi muito boa, mas é precipitado dizer quando poderá voltar a jogar", avisa Lotufo. O médico Joaquim Grava, demitido do clube na semana passada, depois de uma discussão com Citadini, tem em sua agenda o comparecimento segunda-feira no Parque São Jorge, para assinar a rescisão de contrato. Domingo à noite, Grava, que trabalhou 24 anos no clube, disse em programas esportivos de televisão que iria ao clube normalmente segunda-feira e se colocar à disposição para continuar exercendo a função. Nesta quarta-feira, disse que mudou de idéia. "Só vou lá quando me chamarem. Eles me demitiram e sei que já estão providenciando a papelada de desligamento", afirmou. O time para enfrentar o União São João, domingo, no Pacaembu, deverá ser o mesmo que iniciou a partida desta quarta-feira contra o Fênix, em Montevidéu. A equipe faz um treinamento nesta quinta-feira pela manhã em Montevidéu e volta a São Paulo no início da noite. O desembarque em Cumbica está marcado para as 19h30.