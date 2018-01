Recuperação de Luizão deve ser rápida Luizão, que saiu do jogo diante do América com suspeita de estiramento no músculo adutor da coxa direita, pode ter sofrido só uma contratura muscular, segundo o médico do Corinthians, Joaquim Grava, que submeteu o atacante a um exame clínico ainda no sábado, no Rio de Janeiro. "Se for contratura, como eu imagino, o Luizão deve se recuperar em um período entre sete e dez dias." Apesar da previsão otimista, Joaquim Grava só irá confirmar seu diagnóstico nesta segunda-feira, após um exame de ressonância magnética que deve ser feito pela manhã em seu consultório. "Só terei o diagnóstico definitivo depois da ressonância." Preocupado com sua recuperação, Luizão desistiu até de permanecer no Rio para acompanhar o carnaval carioca em um camarote de "personalidades". O jogador prometeu ao médico que passaria o domingo em casa, em repouso, fazendo tratamento com gelo. O atacante corintiano ficou assustado na hora em que sentiu a fisgada no jogo contra o América e saiu do campo do estádio Giulite Coutinho chorando, achando que a lesão poderia prejudicá-lo na seleção brasileira. Até o técnico Carlos Alberto Parreira ficou preocupado e sugeriu que o atleta passasse a ser tratado de forma diferenciada pelo Corinthians. "O Luizão agora tem de se cuidar. Todo mundo sabe que ele não vem jogando em sua melhor condição física. Precisa se recuperar para que possa voltar a render aquilo que todo mundo está acostumado a ver." O grande problema é que Luizão não costuma aprovar a idéia de ser poupado. Mesmo nas lesões mais graves está sempre querendo antecipar a volta ao time. Esse tipo de atitude já rendeu ao jogador um pito do técnico Luiz Felipe Scolari. Amigo do atacante, Felipão o convocou para a seleção brasileira mesmo sabendo que estava machucado na época em que o Brasil se preparava para enfrentar Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa. Entre um jogo e outro, Felipão fez um alerta: "Você é burro, não pode apressar tanto sua volta após uma contusão. Até entendo que o clube e o próprio técnico às vezes pressionam para o atleta voltar, mas você não pode aceitar." O problema é que Luizão é sempre o primeiro a querer jogar pelo Corinthians. Só que desta vez o técnico Carlos Alberto Parreira vai cuidar pessoalmente do atacante e só vai escalá-lo quando ele estiver bem fisicamente. "O Luizão não é só importante para o Corinthians, mas também para a seleção. Por isso, merece cuidado especial de nossa parte." O time tem apresentação marcada para esta segunda-feira à tarde, no Parque São Jorge. O próximo desafio é pela Copa do Brasil, quarta-feira, contra o River, no Pacaembu. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, em Teresina, o Corinthians pode se classificar até com uma derrota por 1 a 0. Embora seja uma partida reconhecidamente fácil, Parreira não vai admitir relaxamento, como ocorreu no segundo tempo da partida de sábado diante do América. Com a ausência certa de Luizão, o treinador deverá escalar Leandro ao lado de Gil e Deivid no ataque. O ex-jogador do Botafogo-SP marcou gols nos dois últimos jogos - contra River e América.