Recuperação de Nenê deixa São Paulo otimista com Diego Souza

A recuperação do meia Nenê no São Paulo vem deixando diretoria e comissão técnica otimistas de que o mesmo pode acontecer com o meia-atacante Diego Souza, outro medalhão contratado para a temporada e que ainda não encontrou seu espaço na equipe.

Nenê enfrentou a desconfiança da torcida do São Paulo, fez jogos muito abaixo do nível esperado e só com Diego Aguirre conseguiu se firmar como titular absoluto da equipe. Foi o autor do gol tricolor na ida da semifinal do Paulistão diante do Corinthians, no Morumbi.

No bastidor, o bom momento individual do atleta e o trabalho nos treinos são apontados como referências para que novas chances sejam dadas a Diego Souza, reserva desde a definição das quartas do Paulista e que nem entrou em campo pela Copa do Brasil anteontem contra o Atlético-PR.