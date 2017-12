Recuperação de Rooney é perfeita, diz médico da Inglaterra A recuperação do atacante inglês Wayne Rooney, que fraturou um osso do pé direito, está sendo "perfeita", segundo o médico-chefe da seleção da Inglaterra, Lief Sward. "Tudo aponta para uma recuperação perfeita, e tenho as maiores esperanças de ver Rooney na Copa", disse o medico, na edição desta segunda do jornal The Sun. Rooney está fazendo exercícios numa bicicleta ergométrica e passando algumas horas por dia numa câmara de oxigênio, procedimento que pode acelerar a recuperação. Na quinta-feira, ele será submetido a uma ressonância magnética que deve definir sua permanência entre os 23 jogadores selecionados por Sven-Goran Eriksson. O atacante, no entanto, não deve se recuperar a tempo de jogar a primeira fase - a Inglaterra estréia contra o Paraguai, em 10 de junho, em Frankfurt, e joga depois contra Trinidad e Tobago, no dia 15, em Nuremberg, e a Suécia, no dia 20, em Colônia. Rooney seria poupado para jogar nas fases de mata-mata. Em Watford, o técnico Sven Goran Eriksson reafirmou sua confiança no atleta. "Sei que em algum momento da Copa do Mundo ele estará conosco. Ele está desesperado para jogar a Copa", afirmou. Antes da Copa, a seleção inglesa faz dois amistosos em Manchester, contra a Hungria, no dia 30 de maio, e a Jamaica, em 3 de junho.