Recuperação de zagueiro anima o Bahia A surpreendente recuperação do zagueiro Reginaldo, que tinha sofrido uma contusão muscular e só deveria voltar aos treinos em 15 dias, animou a comissão técnica do Bahia. Contudo, ele deve ser poupado da partida deste sábado, contra o Avaí, em Salvador, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Reginaldo será poupado por não ter participado dos treinos durante a semana, mas deve voltar ao time na próxima rodada, quando o Bahia enfrenta o Fortaleza. Enquanto isso, o técnico Vadão está procurando uma vaga no time para encaixar o "coringa" Ari. Ele poderia entrar no lugar de Rodriguinho, que foi expulso, mas Luiz Alberto deve ser o escolhido para essa posição. Assim, que pode sair da equipe é o lateral-direito Paulinho.