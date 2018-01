Recuperação deixa Ricardo Oliveira otimista O atacante Ricardo Oliveira está otimista. Afastado da equipe do Santos há cerca de um mês por conta de uma contusão no joelho, o artilheiro acredita que possa voltar antes do previsto. Segundo ele, são grandes as chances de jogar já na segunda partida da semifinal da Libertadores, dia 18, contra o Independiente, em Medellin (COL). ?Estou muito feliz com a evolução do tratamento e espero jogar na Colômbia?, disse ele. Oliveira está sendo submetido a tratamento intensivo. Depois de um período em que se restringia a exercícios na academia do clube, o jogador iniciou uma segunda fase no tratamento e agora faz sessões de corrida no gramado do CT Rei Pelé. ?Estou trotando e graças a Deus não tenho sentido dores. Agora vou continuar a fazer o trabalho de fortalecimento para depois exigir mais da musculatura?, explicou. Segundo ele, o objetivo agora é diminuir as dores no momento em exige mais dos músculos, como nos arranques e giros.