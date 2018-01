Recuperado, Adriano é liberado e fica à disposição no Barcelona

O lateral brasileiro Adriano está de volta ao Barcelona. Recuperado de dores no púbis, o jogador foi liberado pelo departamento médico do clube catalão e relacionado pelo técnico Luis Enrique para o clássico diante do Atlético de Madrid, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Adriano vinha ficando de fora das partidas deste início de temporada por conta de um problema no púbis. O jogador, no entanto, aproveitou a pausa para os compromissos das seleções nas datas Fifa para intensificar a recuperação e recebeu alta nesta sexta-feira.

Por outro lado, o técnico Luis Enrique ainda não poderá contar com outro lateral brasileiro, Daniel Alves. O jogador segue se recuperando de uma lesão na virilha direita sofrida na estreia do Campeonato Espanhol e foi descartado para este fim de semana.

Quem está confirmado é Neymar, que voltou dos amistosos da seleção brasileira e já se colocou à disposição, assim como Messi, que foi poupado do treinamento desta sexta depois de servir a Argentina, mas também está garantido para o confronto.