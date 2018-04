Recuperado, botafoguense Emerson festeja volta à defesa menos vazada contra Flu O zagueiro Emerson está recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos últimos quatro jogos e reforçará o Botafogo no duelo contra o Fluminense neste domingo, às 19 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, válido pelas semifinais do Campeonato Carioca.