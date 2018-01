Breno quer pré-temporada sem sustos para evitar lesões

Especulado no Flamengo, que procura um zagueiro e agora é comandado por Muricy Ramalho, Breno tem contrato com o São Paulo e deverá se apresentar normalmente com os demais companheiros em janeiro, para o início da pré-temporada. O defensor, que voltou ao futebol em 2015, fechou a temporada machucado, uma vez que ainda se readaptava ao alto rendimento. Agora que está recuperado, quer fazer uma pré-temporada sem sustos para poder jogar com regularidade em 2016.

"Quero começar o próximo ano junto com os meus companheiros, no campo, e participar de toda a pré-temporada. Vou tentar ao máximo evitar as lesões para poder ajudar o time, porque o São Paulo precisa conquistar títulos em 2016", comentou o zagueiro, em entrevista publicada pelo site do São Paulo.

Breno ficou preso na Alemanha por atear fogo à sua própria casa e, quando posto em liberdade, voltou ao São Paulo. Ficou de janeiro a agosto recuperando a forma física, para ser novamente um jogador profissional de futebol, e reestreou como volante, sob o comando de Juan Carlos Osorio. Atuou em seis partidas e até anotou um gol.

"2015 foi importante nesta minha readaptação ao futebol. Sofri algumas lesões e fiquei um tempo no REFFIS, mas isso faz parte porque o meu corpo estava se readaptando aos exercícios. Agora, tenho um condicionamento muito melhor e só posso agradecer ao São Paulo, pois me ajudou desde o início. Pude jogar algumas partidas e mostrei que não esqueci como se joga futebol", afirmou.