Recuperado, Cristian deve voltar ao Corinthians no clássico

Quase dois meses depois de sofrer uma lesão na panturrilha direita, Cristian deve voltar a ser relacionado para a partida de domingo que vem contra o São Paulo, no Morumbi. O volante desfalcou o Corinthians nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro.

Quando se machucou, no jogo do dia 13 de junho contra o Internacional, a previsão do departamento médico era de que o jogador ficasse um mês – seis jogos – fora de combate. A recuperação, no entanto, acabou demorando mais do que o esperado, e Cristian ainda sequer foi relacionado para ficar no banco de reservas.

Na última quinta-feira, Cristian participou normalmente de um jogo-treino contra o Red Bull Brasil, realizado no CT do Parque Ecológico, e mostrou-se totalmente recuperado da lesão na panturrilha.

Contratado em janeiro, o volante recebe aproximadamente R$ 400 mil por mês e tem um dos maiores salários do elenco. Após amargar a reserva durante todo o primeiro semestre, ele conseguiu conquistar a vaga de titular, mas ficou apenas três jogos no time (contra Grêmio, Joinville Internacional).