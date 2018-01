Daniel Alves deve voltar ao Barcelona contra o Levante, neste domingo

Em meio às baixas por conta de lesão, o técnico Luis Enrique teve pelo menos um motivo para comemorar neste sábado. O lateral Daniel Alves se recuperou de problema físico, treinou normalmente e deve reforçar o Barcelona no confronto diante do Levante, domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Daniel Alves sofreu uma lesão muscular na coxa direita logo no primeiro jogo do Barcelona no Espanhol, ainda em agosto, e agora parece pronto para retornar. "É a boa notícia. Ele se encontra bem e no domingo decidiremos se ele pode jogar contra o Levante", declarou Luis Enrique.

Se o lateral é a novidade, o Barcelona terá que se acostumar a atuar sem Rafinha Alcantara, que vinha tendo um ótimo início de temporada. O meia rompeu os ligamentos do joelho direito, passou por cirurgia e deve ficar seis meses afastado do gramado. Luis Enrique lamentou a perda, mas eximiu de culpa Nainggolan, jogador da Roma responsável pela entrada que resultou na lesão.

"É muito triste para o jogador. Não desejamos uma lesão assim a ninguém, quanto mais para nossos jogadores. Não vi má intenção na entrada de Nainggolan. Temos um elenco que tem que superar os problemas e as situações negativas da temporada. Temos os jogadores do time B e tenho confiança cega que chegaremos com opções até o fim da temporada", comentou.