Recuperado, Gabriel deve ser inscrito pelo Palmeiras no Paulista

O Palmeiras já inscreveu 25 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista e restam três vagas que devem ser preenchidas até o dia 26. A surpresa na lista deve ser o volante Gabriel, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e tem grandes chances de estar em campo ainda esse mês.

O jogador, que passou por cirurgia em agosto do ano passado, já treina normalmente com os demais companheiros e parece estar recuperado. Entretanto, resta ainda conseguir ter melhor forma física, já que são quase seis meses sem jogar.

Exatamente por isso, a comissão técnica adota cautela e prefere esperar para ver a recuperação do volante. O jogador tem mostrado muita dedicação nos treinamentos e por isso a confiança é grande em vê-lo em ação nos próximos dias.

O Palmeiras estreia na Libertadores dia 16, contra o vencedor do confronto entre River Plate-URU e Universidad do Chile, que se enfrentam pela primeira fase da competição continental. A expectativa é que Gabriel possa estar em campo - ou pelo menos ficar no banco de reservas - já no segundo jogo da fase de grupos, dia 2 de março, contra o Rosário Central, no Allianz Parque.

Duas das três vagas do Paulista já estão praticamente definidas. O meia Moisés e o atacante Rafael Marques aguardam apenas o registro no BID para serem inscritos, já que ambos vieram de transferência internacional e aguardam para que a documentação seja acertada.

A 25ª vaga deve ser de Gabriel. Caso o volante não consiga se recuperar como o esperado, Rodrigo, outro que também se recupera de problemas físicos aparece como segunda opção.