Renato Augusto reforça Corinthians no clássico contra o Palmeiras

Cortado de última hora da partida contra o Fluminense, na quarta-feira, o meia Renato Augusto está de volta ao Corinthians para o clássico com o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. O jogador se recuperou de uma virose e treinou normalmente neste sábado. Deve ser titular na partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.

Outro reforço para o clássico será o zagueiro Felipe. Ele cumpriu suspensão no meio de semana e tem condições de jogo novamente. Deve formar a zaga ao lado de Gil. O treino deste sábado foi fechado e Tite não indicou quem serão os titulares.

A tendência, contudo, é de que mantenha o jovem Marciel no meio-campo, ao lado de Ralf. Eles substituem o machucado Bruno Henrique e Elias, que está servindo à seleção brasileira. Na lateral-esquerda, o treinador deve seguir com Guilherme Arana na vaga de Uendel, também lesionado.

Dessa forma, o Corinthians deve entrar em campo no domingo escalado com Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Marciel, Jadson e Renato Augusto; Malcom e Vagner Love.

CAMISA NOVA

No clássico do domingo, 6, o Corinthians estreia a camisa comemorativa do Mundial de 2000. O modelo será branco com ombros e mangas pretas. Neste sábado, o time divulgou uma imagem do uniforme, usando como garoto-propaganda o ex-jogador Edílson.