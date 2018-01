Recuperado, zagueiro Bruno Rodrigo volta a treinar no Cruzeiro

O elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta terça-feira com novidade. O zagueiro Bruno Rodrigo retomou as atividades com o grupo em seu processo de recuperação física. O jogador não entra em campo desde o início de julho por causa de uma entorse no joelho direito.

Nesta terça, ele participou do treino em campo reduzido e mostrou estar em condições de retomar normalmente as atividades. A comissão técnica, porém, mantém a cautela e avisa que o defensor ainda não está totalmente liberado para jogar. Se convencer nesta semana, Bruno Rodrigo poderá estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo na próxima semana.

Outro a treinar nesta terça foi o lateral-direito Fabiano. Fazendo um retorno cauteloso, ele fez apenas trabalho físico, para evitar maior desgaste muscular. Ele ainda não está liberado para enfrentar o Palmeiras, domingo, no Mineirão.

Para este jogo, Luxemburgo deve fazer mudanças no time. Uma das possibilidades é escalar o lateral Fabrício no meio-campo, na vaga do suspenso Charles. Fora da partida passada, por conta de suspensão, ele se diz à vontade para mudar de posição no domingo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já joguei na posição, no Internacional e na Portuguesa. No Inter, fazíamos três ali. Eu sempre vou ajudar o Cruzeiro. Minha preferência é a lateral, mas estou aqui para ajudar o Cruzeiro e o Vanderlei (Luxemburgo). Não é sacrifício, estou aqui para defender o Cruzeiro, onde ele optar, vou jogar", declarou Fabrício.