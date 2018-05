Recuperado, Adriano volta aos treinos no Flamengo

O atacante Adriano voltou aos treinos do Flamengo nesta quarta-feira, depois de ser vetado da última partida, contra o Corinthians, por causa de uma queimadura no pé esquerdo. O jogador calçou chuteiras durante as atividades e demonstrou estar recuperado do machucado.

Inicialmente, Adriano só retornaria aos treinos, Granja Comary, em Teresópolis, na quinta-feira, para assegurar a cicatrização da ferida. Ele ficou de fora do último jogo por causa de uma bolha, resultado de uma queimadura que teria sido causada por uma lâmpada do jardim da casa do atleta.

Caso participe dos coletivos de quinta e sexta-feira, Adriano deverá ser confirmado para o último jogo do Flamengo no Brasileirão, contra o Grêmio, no Maracanã. O time carioca garantirá o título do campeonato se vencer o rival.

Parceiro de Adriano no ataque do Flamengo, Zé Roberto assustou o técnico Andrade nesta quarta. Ele sentiu dores na coxa direita e ficou pouco tempo em campo. No entanto, a situação do jogador não é motivo de preocupação, de acordo com os médicos do clube.