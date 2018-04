Recuperado, Afellay é liberado para jogar no Barcelona

BARCELONA - O meia Ibrahim Afellay parece ter enfim vencido a luta contra as lesões que vinham o deixando fora do futebol. Nesta sexta-feira, o departamento médico do Barcelona liberou o jogador holandês para atuar pelo clube após se recuperar de uma grave cirurgia na coxa, realizada há seis meses.

Afellay não atua pelo Barcelona desde maio de 2012, meses antes de ser emprestado ao Schalke 04 para a temporada 2012/2013 do futebol europeu. O holandês, então, teve uma série de lesões. E a última delas levou à cirurgia em agosto passado. O jogador já havia sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro de 2011. Por causa disso, passou por uma cirurgia que o manteve afastado dos gramados até abril de 2012.

O meia, de 27 anos, chegou ao Barcelona em janeiro de 2011 e disputou 33 partidas pelo clube desde então. "Ibrahim Afellay está se sentindo como um jogador de futebol de novo", disse o clube catalão em seu site oficial, celebrando a recuperação do holandês.