Recuperado, Alex Alves volta ao Botafogo Após recuperar-se de uma contusão muscular, o atacante Alex Alves será um dos reforços do Botafogo para a partida de domingo, contra o América, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador está há um mês sem atuar, mas acredita que isso irá interferir pouco em seu rendimento. "Consegui participar do coletivo normalmente e, o que é melhor, sem sentir dores", disse Alex Alves. "Agora, é voltar ao time e tentar marcar o maior número possível de gols." O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, informou nesta sexta-feira que as obras de ampliação do estádio Caio Martins terão início na próxima semana. A intenção do dirigente é a de ampliar a capacidade do local de 12 para 15 mil pessoas, para se enquadrar nas normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Série A do Campeonato Brasileiro.