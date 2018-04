Recuperado, Alisson treina e deve voltar ao Cruzeiro diante do Botafogo

O meia Alisson foi a grande novidade do treino do Cruzeiro neste sábado. Na única atividade realizada antes da partida contra o Botafogo, que acontecerá no domingo, no Mineirão, o jogador mostrou-se recuperado de um problema físico e pode ser titular da equipe celeste pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alisson desfalcou o Cruzeiro nas últimas duas partidas por causa do desgaste muscular, fruto da sequência de jogos da equipe celeste. Além dele, o zagueiro Manoel e o lateral Ezequiel, que se recuperam de lesões, trabalharam bem durante a semana e também podem ficar à disposição.

Independentemente de quem atuar, Mano Menezes ganhou um "reforço" na vitória sobre o Vasco, na última quinta-feira. Apagado desde o retorno ao Cruzeiro, o volante Lucas Silva teve grande atuação em Volta Redonda, digna do jogador fundamental no bicampeonato brasileiro do clube celeste, em 2013 e 2014, e que chamou a atenção do Real Madrid.

"Sequência e ritmo de jogo fazem com que o jogador tenha mais confiança, aprimore a parte técnica e a parte física e mostre seu melhor futebol. Você vai se sentindo mais leve, mais solto dentro de campo, e as coisas vão acontecendo mais naturalmente. Me senti muito bem na vitória sobre o Vasco, confiante. Aquele Lucas Silva de 2013 e 2014 que eu conheço muito bem e a torcida do Cruzeiro também", disse o jogador.

Com 27 pontos, o Cruzeiro é o sétimo colocado e está a dois do Sport, que fecha o G6. Uma vitória diante do Botafogo pode colocar a equipe celeste na zona de classificação para a Libertadores e, por isso, Lucas Silva ressaltou a necessidade de um resultado positivo em casa.

"Não podemos deixar escapar os três pontos neste final de semana, para o nosso intuito que é sempre estar brigando na parte de cima da tabela. O Botafogo é uma grande equipe e sempre difícil de enfrentar, mas ainda mais dentro de casa, pelos objetivos que temos, é vitória ou vitória", avaliou o volante.