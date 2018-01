Recuperado, Amoroso volta ao Borussia Recuperado de uma lesão no Tendão de Aquiles, o atacante Amoroso volta para a Alemanha, no próximo sábado, depois de passar seis semanas em intenso ritmo de treinamentos de fisioterapia e físico. O artilheiro do Borussia Dortmund na temporada 2001/2002, com 23 gols, realizou seu teste final nesta quarta-feira à tarde, quando participou de uma movimentação com bola no centro de treinamento de Zé Sérgio, ex-ponta do São Paulo, na cidade de Vinhedo. Para o fisioterapeuta Nivaldo Baldo, que acompanhou todo o processo de recuperação, as condições do jogador "podem ser consideradas excelentes". Mas ele vai recomendar alguns cuidados especiais ao departamento médicos e físico do campeão alemão. "Ele não pode se expor a qualquer tipo de treinamento", cita Baldo, lembrando da maneira como ocorreu a contusão. O atacante realizava testes de avaliação numa pista de atletismo, de piso duro, quando sentiu a contusão. Depois ter consultado o especialista norte-americano Jimmy Andrews, nos Estados Unidos, Amoroso recebeu a recomendação de se recuperar na base da fisioterapia. E optou por se tratar com o amigo Nivaldo Baldo, em Campinas. Nesse período, o atacante passou de sete a oito horas diárias em treinamento. "Conheço bem os métodos do Nivaldo Baldo, por isso mesmo vim para cá. Mas sei que volto inteiro, ou melhor, 120%", brinca Amoroso. Ele chegou na Clínica PhysioSport pesando 74 quilos e voltará com seis quilos a menos. E com a esperança de voltar a marcar gols para seu clube que luta pelo bicampeonato. Nivaldo Baldo também está acompanhando a recuperação de Juninho Paulista, do Middlesbrough, da Inglaterra. O pentacampeão operou o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Baldo vai aproveitar sua ida à Europa para passar na Inglaterra. Nas últimas duas semanas, Baldo tem acompanhado a recuperação de Juninho através de uma webcam, recebendo imagens através da Internet.