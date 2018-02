Recuperado, André Dias treina com o São Paulo no México O São Paulo realizou na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, seu primeiro treino no México para a partida de quarta, contra o Necaxa, em Aguascalientes, pela Copa Libertadores da América. Ainda que se recuperando do desgaste da viagem de cerca de 11 horas de vôo, os jogadores fizeram uma atividade leve com bola, comandada pelo preparador físico Carlinhos Neves, no Club Futurama. O zagueiro André Dias mostrou-se recuperado da lesão muscular que o afastou das duas últimas partidas e treinou normalmente, devendo ser confirmado ao lado de Alex Silva e Miranda. O volante Josué, que, com dores musculares, já desfalcou a equipe contra a Ponte Preta, no último sábado, pelo Paulistão, foi poupado do treino e ficou fazendo fisioterapia no hotel. No entanto, ele não preocupa os médicos do clube para o jogo de quarta. Segundo o site oficial do São Paulo, cerca de 100 torcedores acompanharam os trabalhos da equipe nesta segunda-feira. Na terça, está previsto o reconhecimento do gramado do Estádio Victoria, local da partida.