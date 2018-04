Recuperado, Arrascaeta antecipa retorno e participa de treino no Cruzeiro

Em um retorno inesperado e surpreendente, o meia Arrascaeta treinou normalmente com o grupo do Cruzeiro nesta segunda-feira, no início da preparação da equipe para o duelo com o Grêmio, na quarta, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. Ele está recuperado de uma fratura por estresse na tíbia esquerda.

A previsão inicial era de que o jogador uruguaio retornasse ao time somente em outubro. No entanto, sua recuperação foi mais rápida que o previsto inicialmente e ele pôde treinar normalmente nesta segunda. Sua eventual participação no jogo de quarta, no entanto, é bem remota. Ele está sem jogar desde o fim de julho.

Outra surpresa na atividade desta segunda foi a presença do volante Lucas Romero. Ele sofreu uma pancada no tornozelo direito no jogo de ida contra o Grêmio e era dúvida para a partida da volta. Nesta segunda, porém, conseguiu treinar com bola normalmente, mostrando-se em condições de jogar na quarta.

Com Arrascaeta e Romero, o técnico Mano Menezes comandou treino somente para os reservas nesta segunda. Os titulares fizeram trabalho regenerativo, visando a retomada da preparação para o duelo da semifinal, na terça.

Para o segundo duelo contra os gremistas, Mano Menezes já confirmou a escalação de Robinho como titular do meio-campo. Rafael Sóbis, que cumpriu suspensão no domingo, pelo Brasileirão, também deve voltar ao time no meio de semana.