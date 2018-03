Recuperado, Bale é relacionado para jogo do Real após mais de 3 meses fora

Finalmente recuperado de uma grave lesão que o deixou afastado dos gramados por mais de três meses, Gareth Bale voltou a ser relacionado para um jogo do Real Madrid nesta sexta-feira. O astro galês foi confirmado pelo técnico Zinedine Zidane para o duelo diante do Espanyol, neste sábado, às 13h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Bale se lesionou no dia 22 de novembro, quando ajudou a sua equipe a vencer o Sporting por 2 a 1, em Portugal, pela Liga dos Campeões. Quase uma semana depois, ele foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito. Na ocasião, o clube espanhol não havia fixado prazo para o retorno do jogador, mas o seu tipo de lesão já gerou uma expectativa de que ele ficasse de 60 a 90 dias fora.

A volta perto do prazo máximo previsto acabou se confirmando, sendo que ele vinha treinando nos últimos dias e chegou a ser visto como opção para o duelo diante do Napoli, na última quarta, pela Liga dos Campeões, mas acabou ficando fora da lista de relacionados para este duelo no qual a equipe espanhola venceu por 3 a 1, em casa, e abriu vantagem nas oitavas de final da competição.

Para esta partida diante do Espanyol, Zidane confirmou que Bale ainda ficará como opção de banco, mas deixou claro que pretende utilizar o jogador a partir do segundo tempo. "Vai entrar na convocação e a ideia que temos é que tenha minutos (em campo)", afirmou o treinador francês, que depois enfatizou: "Se trata de um jogador muito importante. Tem qualidade e ritmo. Sabemos o estrago que pode causar aos nossos rivais".

Além de confirmar a volta de Bale, Zidane optou por poupar quatro jogadores que ficaram fora desta lista de relacionados para o jogo deste sábado: o atacante Benzema, o meia Modric, o zagueiro Sergio Ramos e o goleiro Navas, sendo que este último será substituído por Kiko Casilla. Eles reclamaram de dores musculares e terão descanso após o desgaste físico proporcionado pela recente maratona de partidas. "Temos três ou quatro jogadores com dores. Não são lesões, mas sim dores", esclareceu.

Mesmo com dois jogos a menos do que todos os seus principais rivais na luta pelo título nacional e do que a maioria do times que já fizeram 22 partidas neste Espanhol, o Real segue na liderança isolada do torneio, com 49 pontos, um à frente do Barcelona, vice-líder, e com três de vantagem para o Sevilla, terceiro colocado.

Confira os relacionados do Real Madrid para o jogo deste sábado:

Goleiros - Casilla, Yáñez e Luca.

Defensores - Carvajal, Pepe, Varane, Nacho e Marcelo.

Meio-campistas - Kroos, Kovacic, Casemiro, Asensio, Isco e James Rodríguez.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Morata e Mariano.