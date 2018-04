Recuperado, Cáceres é liberado para treinar no Flamengo Recuperado da cirurgia no quadril, realizada no dia 11 de abril, o volante paraguaio Victor Cáceres foi liberado pelos médicos e voltará a treinar na segunda-feira. Ainda não tem, porém, previsão para ser aproveitado pelo técnico Jorginho nos jogos do Flamengo no Brasileirão.