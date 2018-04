Recuperado, Carlos Eduardo deve voltar ao Fla sábado Concentrado com a delegação do Flamengo em Pinheiral, no Rio, o meia-atacante Carlos Eduardo se recupera de problema muscular na coxa e deve ser relacionado na despedida do Flamengo pelo Campeonato Carioca diante do Macaé, no sábado, na rodada final da Taça Rio.