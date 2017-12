Recuperado, Cristiano Ronaldo deve enfrentar a Inglaterra Cristiano Ronaldo deve atuar diante da Inglaterra, neste sábado, em Gelsenkirchen, pelas quartas-de-final da Copa da Alemanha. O jogador está praticamente recuperado da contusão na coxa direita, que o retirou ainda no primeiro tempo do confronto com a Holanda pelas oitavas. O jogador português recebeu um pisão violento, que causou um grande hematoma no local. Cristiano Ronaldo passou toda a semana em tratamento médico em dois períodos no Klosterpforte Hotel, em Marienfeld. Na quarta-feira, o jogador já correu em volta do gramado e nesta quinta participou do treino fechado orientado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Caso Cristiano Ronaldo não jogue, Felipão deve optar por Simão. Boa Morte seria alternativa menos provável. Para a vaga de Costinha, é certo que atue Petit. Já para o lugar de Deco, Felipão pode escalar Simão - se Cristiano Ronaldo jogar - ou Tiago. Nesta sexta, o time treina às 11h30 (7h30 de Brasília) e na seqüência Felipão concede entrevista coletiva, que deverá ser bastante concorrida, com grande presença da imprensa inglesa. O time viaja às 17 horas para Essen, que fica a 25 quilômetros de Gelsenkirchen.