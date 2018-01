Recuperado da cirurgia, Cafu pode voltar a jogar sábado O lateral-direito Cafu, capitão da seleção brasileira, disse nesta quinta-feira que está pronto para voltar a jogar, um mês e meio depois de ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, e deve ser relacionado pelo técnico do Milan, Carlo Ancelotti, para o jogo contra o Lecce, sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Assegurou ainda que estará em plena forma para disputar a Copa do Mundo. "Não devo ser escalado para sair jogando, mas o importante é já estar junto com o grupo", disse Cafu, que assegura não ter tido nenhum problema na recuperação da cirurgia. "Foi uma operação praticamente perfeita, estou zerado. Falta agora recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo", declarou. O lateral afirma já estar com "cerca de 80%" de seu condicionamento físico - segundo a comissão técnica do Milan, o restante só será recuperado dentro de campo, com treinos e jogos. Cafu viveu um verdadeiro inferno astral na atual temporada, sua quarta com a camisa do Milan. Afastou-se do time por mais de um mês, por causa de problemas pessoais - a morte do sogro e uma doença do pai. Quando estava voltando a jogar, sofreu a lesão no joelho. Até agora, atuou em apenas 16 partidas: 12 pelo Italiano, três na Liga dos Campeões e uma na Copa da Itália. Para o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, é uma vantagem, já que Cafu deve chegar menos desgastado do que outros jogadores que cumpriram a temporada completa.