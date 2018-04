Recuperado de cirurgia, Léo Fortunato volta ao Cruzeiro Depois de ficar o segundo semestre de 2009 se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, o zagueiro Léo Fortunato realizou, nesta terça-feira, o seu primeiro treino com bola na pré-temporada do Cruzeiro em 2010. Agora, o jogador está se empenhando nos treinamentos físicos para poder retornar ao time mineiro.