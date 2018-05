Recuperado de cirurgia, Réver volta a treinar no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Às vésperas da abertura do Brasileirão, o técnico Paulo Autuori contou com um bom reforço no treino do Atlético Mineiro nesta terça-feira. Trata-se do zagueiro Réver, que foi liberado pelo departamento médico, assim como o volante Rosinei.

O defensor retomou os treinos após se reabilitar de uma cirurgia no tornozelo direito. E, mostrando boa disposição, participou normalmente do primeiro tempo do coletivo que contou com reservas e jogadores da equipe júnior. Rosinei também esteve na atividade.

Com o retorno de Réver, Autuori ganha mais uma opção para a zaga do Atlético, justamente quando o time se preparará para disputar duas competições difíceis ao mesmo tempo: o Brasileirão e a Copa Libertadores (fase de mata-mata). Atualmente, a zaga titular atleticana conta com Leonardo Silva e Otamendi.

O próximo compromisso do Atlético será a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Corinthians, domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.