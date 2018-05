Recuperado de contusão, Cáceres treina entre os titulares do Flamengo

RIO - O volante paraguaio Cáceres está recuperado de uma contusão no ombro direito que o manteve afastado do time por cerca de um mês e deve retornar aos gramados no próximo domingo, na partida do Flamengo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, o técnico Jayme de Almeida dirigiu um treinamento coletivo no qual Cáceres participou entre os titulares, o que indica a opção do treinador por ele no jogo do fim de semana. Com isso, Amaral, que vinha iniciando as partidas, deve ir para o banco de reservas.

Antes da contusão, o paraguaio vinha jogando bem pelo time carioca, dando consistência à marcação no meio-campo. Porém, com sua saída, o setor ficou bastante fragilizado. Situação agravada pela má fase de Amaral e a irregularidade de Márcio Araújo.

Durante uma coletiva realizada após o treino, o lateral André Santos comemorou o retorno do companheiro. "Sua volta ajuda muito a nossa equipe, pois estava vivendo o seu melhor momento quando se machucou. É um excelente jogador, aguerrido, a cara do Flamengo."

Por enquanto, Léo, Elano e o artilheiro Hernane seguem sob cuidados médicos e sem previsão para retornar ao time.