Recuperado de hepatite, Robert se inspira em dupla de revelações do Fluminense Recuperado de uma hepatite, contraída no fim de fevereiro, o atacante Robert retomou a sua rotina de treinamentos no Fluminense na última segunda-feira. Satisfeito com a volta às atividades, o jogador explicou que ainda não tem condições de entrar em campo, mas exibiu motivação para logo estar à disposição da comissão técnica.