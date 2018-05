Recuperado de lesão, Cavalieri volta aos treinos no Fluminense

Agora sob o comando do ex-capitão tricolor Marcão, que irá dirigir o Fluminense nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro como substituto do demitido Levir Culpi, o elenco do time carioca treinou na manhã desta quarta-feira no CT do clube visando a longa preparação para o duelo da próxima terça, contra o Atlético-PR, às 17 horas, no Maracanã, na abertura da 35ª rodada da competição.

A principal novidade da atividade foi Diego Cavalieri, que se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, que participou de todo o treinamento. Ainda não se sabe, porém, se o jogador ficará à disposição para o confronto diante do Atlético-PR.

Marcão ainda não deu indicativos da equipe titular que pretende mandar a campo em sua estreia como técnico interino e ainda irá dirigir mais cinco treinamentos para o jogo de terça. Neste treino realizado pela manhã, os atletas realizaram uma atividade tática sob intensa orientação de Marcão. Antes disso, o elenco ainda foi submetido a um forte trabalho físico comandado pelos preparadores Flávio Vignoli e Jefferson Souza.

O atacante Richarlison, que sofre lesão na coxa direita na derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, ficou fora destes treinamentos e realizou tratamento. Outros dois nomes do elenco que não estiveram presentes foram o volante Douglas e o atacante Pedro, que estão com a seleção brasileira sub-20 que enfrenta o México em dois amistosos, nesta sexta e no domingo.

Em má fase, o Fluminense ocupa a nona posição do Brasileirão, com 48 pontos, mas segue na briga por uma vaga no G6 da competição, hoje fechado pelo Atlético-PR, que tem 51 e ocupa o último posto da zona de classificação para a Copa Libertadores.