Recuperado de lesão, Dembélé é relacionado e reforça o Barcelona contra o Getafe

O atacante Ousmane Dembélé figurou neste sábado como principal novidade na lista de jogadores relacionados pelo técnico Ernesto Valverde no Barcelona para o jogo contra o Getafe, neste domingo, às 13h15 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

O jogador francês ganhou alta médica do clube depois de ter ficado vários dias sem poder treinar junto com os seus companheiros de equipe por causa de uma lesão muscular na perna esquerda, sendo que ele já havia sofrido uma outra lesão deste tipo nesta que é a sua primeira temporada com a camisa do time espanhol.

Dembélé chegou ao Barcelona em agosto do ano passado, quando foi contratado junto ao Borussia Dortmund em uma negociação de 105 milhões de euros (cerca de R$ 388,9 milhões naquela ocasião). Essa foi então a segunda contratação mais cara da história

O Barcelona anunciou oficialmente nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund pela contratação do atacante Ousmane Dembélé. O clube confirmou que o jogador francês será adquirido por 105 milhões de euros (cerca de R$ 388,9 milhões) e assinará um contrato de cinco temporadas com o time espanhol.

O valor só ficou atrás dos incríveis 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 821 milhões na cotação do dia de acerto) que o Paris Saint-Germain pagou de multa rescisória para tirar Neymar do Barcelona. Dembélé, no caso, chegou ao clube catalão justamente para suprir a ausência do atacante brasileiro.

O zagueiro Gerard Piqué, que realizou um trabalho de recuperação em separado do resto do grupo de jogadores neste sábado por causa de dores no joelho direito, também foi relacionado por Valverde para o jogo deste domingo. Líder disparado do Espanhol, o Barça não poderá neste duelo contar o defensor Samuel Umtiti, suspenso, e o lesionado Thomas Vermaelen, outro nome do setor defensivo. Denis e André Gomes, por sua vez, foram descartados deste confronto por decisão técnica.

Os 18 convocados por Valverde para encarar o Getafe neste domingo foram os seguintes: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Yerry Mina, Jordi Alba, Dine, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Philippe Coutinho, Aleix Vidal, Messi, Dembélé, Luis Suárez e Paco Alcácer.