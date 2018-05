Recuperado de lesão, Diego Alves mira Liga Europa no Valencia

VALÊNCIA - O goleiro Diego Alves corre contra o tempo para reforçar o Valencia na reta final da temporada 2013/2014 do futebol europeu. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 23 de março, o goleiro começou a realizar trabalhos leves com bolas e trabalha com o intuito de participar das semifinais da Liga Europa.

"Fazia tempo que eu não tocava na bola. É uma sensação muito boa. Sinal de que estou entrando na reta final da recuperação e de que daqui a pouco vou voltar a ficar à disposição do treinador. Fiz alguns movimentos, não senti dor nem desconforto. Os fisioterapeutas ficaram felizes, porque o resultado foi satisfatório. Cada avanço deve ser comemorado. O tratamento tem sido intenso e espero voltar o mais rápido possível", avaliou.

O Valencia terá pela frente o Sevilla pelas semifinais da Liga Europa, em partidas marcadas para os dias 24 de abril, como visitante, e 1º de maio, em casa. Com passagem pela seleção brasileira, Diego Alves é um dos responsáveis pelo sucesso do time no torneio, com apenas um gol sofrido em seis partidas.

"É mais difícil ficar do lado de fora, só olhando, sem poder fazer nada. Espero que essa angústia termine logo. Vamos ter pela frente um rival do país, algo que muda um pouco as características do confronto. O Sevilla já passou pelo Betis, no clássico da Andaluzia, e agora volta a enfrentar um espanhol. Eu acho que vai ser um duelo muito disputado, daqueles de detalhes mesmo", completou Diego Alves, esperançoso em reforçar o Valencia diante do Sevilla.