Recuperado de lesão, Filipe Luis é relacionado para semifinal da Liga Europa

Recuperado de uma lesão que o tirou por sete semanas dos gramados, o lateral-esquerdo Filipe Luis foi relacionado pelo técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, para a partida de volta contra o Arsenal pelas semifinais da Liga Europa.

O brasileiro fraturou a fíbula no último dia 15 de março e já estava treinando com o grupo desde sábado. Apesar de ter sido relacionado para o jogo, é pouco provável que Filipe entre em campo no duelo que será disputado no estádio Wanda Metropolitano.

Simeone também relacionou o goleiro Jan Oblak, um dos destaques do primeiro jogo das semifinais, recuperado de uma sobrecarga na panturrilha que o tirou da vitória sobre o Alavés, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. Dessa forma, o Atlético tem apenas duas ausências para o duelo decisivo: Juanfran e Vrsaljko.

O lateral-direito segue se recuperando de uma lesão muscular sofrida há mais de uma semana. Já Vrsaljko cumprirá suspensão após ter sido expulso com apenas dez minutos de jogo em Londres. / EFE