Recuperado de lesão, Filipe Luís retorna ao Atlético de Madrid

O lateral-esquerdo Filipe Luís está novamente à disposição do técnico Diego Simeone no Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira, o jogador brasileiro foi incluído na lista de relacionados para o amistoso com o Al-Ittihad, em Jeddah, na Arábia Saudita, nesta sexta.

Porém, a relação divulgada nesta quinta conta com várias baixas, casos de Diego

Godín, poupado pela comissão técnica, Alessio Cerci, que está com futuro indefinido e pode deixar o clube em janeiro, além dos lesionados Tiago Mendes, Jan Oblak e Augusto Fernández.

Filipe Luís sofreu uma lesão muscular no início de dezembro e ficou fora dos últimos quatro compromissos do time espanhol. Agora, porém, vai participar da partida de comemoração do aniversário de 90 anos do Al-Ittihad. O Atlético de Madrid deve entrar em campo com a seguinte formação: Moya; Vrsaljko, Savic, Godin e Filipe Luís; Juanfran, Gabi, Saúl e Koke; Gameiro e Griezmann.

O confronto tem caráter festivo para o adversário, mas será importante para o Atlético de Madrid na preparação visando o seu primeiro compromisso em 2017, marcado para 3 de janeiro, pela Copa do Rei, diante do Las Palmas.