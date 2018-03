Recuperado de lesão, Fred volta aos treinos no Cruzeiro; Raniel é dúvida

Dois dias depois de garantir vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro, ao bater o Patrocinense por 2 a 0, o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira na Toca da Raposa II com uma ótima novidade. O atacante Fred, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita, voltou a treinar com os companheiros.

Fred se lesionou no confronto diante do Racing, no último dia 27, e estava afastado dos gramados desde então. Como voltou somente agora a trabalhar normalmente ao lado dos companheiros, no entanto, a tendência é que ele ainda desfalque o Cruzeiro diante do Tupi nesta quarta-feira, fora de casa, pela ida das semifinais do Mineiro.

"Já enfrentamos o Tupi na primeira fase, mas é semifinal e sabemos de quão importante é a partida. Nós temos que estar focados, da mesma forma que estamos jogando, porque sabemos que é mais uma etapa, mais um jogo decisivo, onde precisamos jogar para vencer e buscar a classificação para a final", declarou o volante Henrique nesta segunda.

Substituto de Fred, Raniel foi o destaque da vitória sobre o Patrocinense ao marcar os dois gols do Cruzeiro, mas também pode ser desfalque na quarta-feira. Ele passou a manhã em tratamento após levar uma pancada no joelho direito na partida e se tornou dúvida.

Como Rafael Sóbis está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a vaga no comando de ataque do Cruzeiro pode sobrar para algum nome pouco utilizado por Mano Menezes. Caso Fred e Raniel de fato não possam atuar, Rafael Marques e Sassá devem brigar pela titularidade.

"É um jogo semifinal, tem que jogar como tal, e sempre com o Cruzeiro tratando de começar para frente, buscar o gol e ser intenso desde o primeiro momento. A gente sempre quando entra no jogo pensa em fazer o gol, não adianta nada ficar esperando o outro time atacar, sempre tem que propor o jogo do Cruzeiro e propor o jogo bonito que o Cruzeiro está acostumado", afirmou o volante Ariel Cabral.