Recuperado de lesão, Juanfran retorna ao Atlético de Madrid na Liga Europa

O retorno do lateral-direito Juafran será a grande novidade na escalação do Atlético de Madrid para o duelo de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Sporting Lisboa, nesta quinta-feira, no Estádio Wanda Metropolitano.

Juanfran sofreu lesão na coxa esquerda em 15 de março, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, diante do Lokomotiv Moscou, na Rússia. Depois disso, não havia realizado o seu retorno ao time.

Além disso, o Atlético de Madrid também contará com a volta da sua dupla de ataque titular, formada por Antoine Griezmann e Diego Costa. Com dores por causa de uma pancada, o brasileiro naturalizado espanhol só havia entrado no segundo tempo do duelo com o Deportivo La Coruña no último domingo, enquanto o francês nem pôde ser aproveitado por estar suspenso. E Vitolo, outro jogador livre de gancho, também está de volta ao time.

Em compensação, o reserva de Juanfran, o lateral-direito croata Sime Vrsaljko reclamou de dores musculares no treinamento desta quarta-feira e vai desfalcar o Atlético de Madrid. As outras ausências do time são Filipe Luís e José María Giménez.

O Atlético de Madrid chega cheio de confiança para esse compromisso, afinal, venceu os últimos oito jogos que fez como mandante e sem sofrer nenhum gol. E a tendência é de que o time entre em campo com a seguinte formação: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Thomas (Gabi), Saúl e Koke; Griezmann e Diego Costa.