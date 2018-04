Recuperado de lesão, Luan volta aos treinos no Cruzeiro Recuperado da tendinite no tornozelo direito, o atacante Luan voltou a treinar com bola nesta quinta-feira. Ele sofreu a contusão em 10 de março, durante a vitória sobre o Araxá pelo Campeonato Mineiro, e foi liberado pelos médicos há 10 dias. Assim, depois de passar pelo período de recondicionamento físico, já está reintegrado ao elenco do Cruzeiro, à disposição do técnico Marcelo Oliveira.