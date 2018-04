Recuperado de lesão, Luís Fabiano deve voltar na quarta

Recuperado de contusão, o atacante brasileiro Luís Fabiano deve retornar ao time do Sevilla na quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei, contra o Deportivo La Coruña.

O jogador da seleção brasileira já está treinando normalmente. Ele havia sofrido uma entorse de grau 2 no tornozelo direito durante o empate de seu time contra o Real Valladolid, no dia 5 de dezembro, em partida do Campeonato Espanhol.

O Sevilla vem sofrendo com a falta de seus principais goleadores. Sem Luís Fabiano, a equipe perdeu quatro dos cinco jogos que fez pelo Campeonato Espanhol. Além do brasileiro, o também atacante Kanouté está fora, disputando a Copa Africana de Nações por Mali.