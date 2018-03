Recuperado de lesão, Marcelo volta a treinar no Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo voltou a treinar com o elenco do Real Madrid. Nesta quinta-feira, o clube espanhol explicou que o jogador brasileiro, que estava lesionado, participou da atividade, assim como o zagueiro Jesús Vallejo, que também se recuperou de uma contusão.

Marcelo se contundiu em 18 de fevereiro, durante partida contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol. O lateral sofreu lesão no bíceps femoral da perna direita, mas agora, como está de volta aos treinos, tem expectativas de ser aproveitado na próxima semana, no dia 6, quando o time vai visitar o Paris Saint-Germain para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Antes disso, o Real Madrid voltará a jogar no sábado, diante do Getafe, no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. E o retorno de Marcelo aos trabalhos praticamente assegura que ele não deverá ser problema para os amistosos da seleção contra a Rússia e Alemanha nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.

O período de afastamento de Vallejo era maior. Ele havia se lesionado em 18 de janeiro, em partida contra o Leganés, pela Copa do Rei. Agora, então, voltará a ficar disponível para o técnico Zinedine Zidane, ao contrário de duas peças fundamentais do meio-campo do Real Madrid, o croata Luka Modric e o alemão Toni Kroos, que ainda se recuperam de lesões.