Recuperado de lesão, Marchisio volta a ser convocado para seleção da Itália

Afastado dos gramados durante seis meses, o meia Claudio Marchisio enfim retornará à seleção da Itália. O jogador da Juventus foi convocado neste sábado para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e para o amistoso do time italiano contra a Alemanha.

Marchisio havia desfalcado a Itália na Eurocopa, na França, por causa de uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo. A lesão o tirou do fim da temporada europeia passada e do começo da atual. Ele pôde fazer seu retorno à Juventus no fim de outubro, o que o credenciou para a convocação do técnico Giampiero Ventura.

Ele não é a única novidade na lista de 28 jogadores do treinador. Ventura chamou pela primeira vez o atacante Matteo Politano, do Sassuolo, e o meia Danilo Cataldi, da Lazio. O técnico ainda convocou Lorenzo Insigne e Simone Zaza pela primeira vez desde que assumiu o cargo.

Ventura também chamou o atacante Eder, brasileiro naturalizado italiano, e o meia Marco Parolo, que está suspenso para o jogo contra Liechtenstein, fora de casa, no dia 12, pelas Eliminatórias. Ele poderá enfrentar a Alemanha no amistoso marcado para o dia 15, no estádio San Siro, em Milão.

Confira a lista de convocados da seleção da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Defensores: Luca Antonelli (Milan), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Torino);

Meio-campistas: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter de Milão), Danilo Cataldi (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Claudio Marchisio (Juventus), Marco Parolo (Lazio), Matteo Politano (Sassuolo), Nicola Sansone (Villarreal), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Eder (Inter de Milão), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Leonardo Pavoletti (Genoa), Simone Zaza (West Ham).