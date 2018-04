Recuperado de lesão, Valdivia volta ao time do Palmeiras contra o Mogi Mirim

SÃO PAULO - Valdivia está de volta ao time do Palmeiras. O chileno será a grande novidade na lista dos relacionados para o jogo contra o Mogi Mirim, no domingo, pela nona rodada do Paulistão. O técnico Luiz Felipe Scolari confirmou a utilização do meia, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas e entre só no decorrer da partida.

"Pelo que vi durante a semana, está tudo bem com ele. É só questão de analisarmos o adversário e ver se coloco no início no decorrer do jogo", disse o treinador palmeirense.

A intenção é colocar o chileno em campo por alguns minutos contra o Mogi e caso Valdivia não sinta dores, será o titular contra o Comercial, no Piauí, na estreia da equipe na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. O meia está recuperado de uma fibrose na coxa esquerda.

O chileno pode entrar na vaga de Patrik ou Tinga. O primeiro é o mais cotado para deixar o time. "Depende do jogo eu posso escolher a saída de um ou outro", despistou Felipão.

